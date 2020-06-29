نائب يرصد “خطأ كبيرا” وقعت به حكومة الكاظمي في التعامل مع ملف الفساد

2020/06/29 | 08:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب علي الغانمي، الاحد، بان حكومة مصطفى الكاظمي اعتمدت التشهير بدلا التحقيق في مكافحة الفساد الم...

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