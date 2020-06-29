الصحة العالمية تطلق

2020/06/29 | 08:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول السلطات العراقية إن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات سببه زيادة القدرة على إجراء فحص الإصابة بالفيروس وأنشطة المراقبة النشطة

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