لجنة نيابية: اجراءات الحكومة الاقتصادية “معيبة” ومثيرة للسخط الشعبي

2020/06/29 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة باتجاه توفير الموارد الضرورية والايرادات التي ترفد الموازنة بالمال، لافتة الى ان العراق ومن المعيب ان يستورد الوقود من الخارج في وقت يبيع النفط بسعر منخفض جدا خلافا للوقود الذي يشتريه.وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تحركات […]

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