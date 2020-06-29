نائب بالفتح: الحشد الشعبي لن يقف ضد شركاء الدم والوطن

2020/06/29 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، ماقام به رئيس الوزراء من تعامل واجراء مع الحشد الشعبي، لافتا الى ان الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين وكان من الافضل التعامل مع قوات خاصة بالحشد الشعبي لتنفيذ الواجب المراد انجازه.وقال كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قيادة الحشد الشعبي واعية لما يحصل ومخلصة للعراق […]

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