وفيات كورونا عالمياً تتجاوز نصف مليون شخص

2020/06/29 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز مستوى الـ500 ألف حالة وفاة.

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