2020/06/29 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 30476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى 552 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 30 ألف إصابة و552 وفاة بكورونا في البرازيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 30 ألف إصابة و552 وفاة بكورونا في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).