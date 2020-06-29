ترند.. الحشد الشعبي انشودة مجد وحياة في عالم مظلم

2020/06/29 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقاومة العراقية التي تبرز في طليعتها اليوم هيئة الحشد الشعبي اثبتت عبر تاريخها ان الهجوم الاخير على كتائب حزب الله في جنوب العاصمة بغداد ليس جديدا ...

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