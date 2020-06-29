بدءاً من اليوم.. حظر وإغلاق واستثناءات في أربيل

2020/06/29 | 09:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار حظر التنقل والحركة بين محافظة أربيل وبقية محافظات الإقليم والعراق

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