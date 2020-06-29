محافظة بغداد: تنفيذ 10 مستشفيات سريعة مخصصة لحجر مصابي “كورونا”

2020/06/29 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفذ محافظة بغداد خلال الايام المقبلة، 10 مستشفيات سريعة بالكرخ والرصافة مخصصة للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا، داعية الجهات ذات العلاقة الى ايجاد حلول لإشكالية قلة الملاكات الطبية والتجهيزات الطبية في هذه المستشفيات.وقال النائب الفني لمحافظة بغداد علي العيثاوي، إن “المحافظة وضمن اجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا في العاصمة تنفذ مشاريع انشاء مستشفيات سريعة بالتنسيق […]

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