انتقالة اقتصادية كبيرة في قانون الإصلاح الاقتصادي العراقي.. تعرف على بنوده

2020/06/29 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأثنين، عن أبرز مواد قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تقديمه للبرلمان للتصويت عليها.وقال عضو اللجنة، نهرو محمود راونــــدزي، فــــي تصريح للصحيفة الرسمية، إن “القانون يسعى إلى تحويل اقتصاد العراق إلى اقتصاد السوق وإعطاء القطاع الخاص دوراً اساســــياً فــــي التطوير والتنمية ورفع كفاءة المشروعات […]

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