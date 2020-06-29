وزير سابق: هناك من يسعى لخلط الأوراق بين الحشد والأجهزة الأمنية

2020/06/29 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق وزير الاتصالات الاسبق حسن الراشد، الاثنين، على اقتحام احدى مقرات الحشد الشعبي في بغداد واعتقال منتسبيه، مؤكدا أن هناك جهات تسعى لخط الأوراق بين الحشد والأجهزة الأمنية.وقال الراشد في حوار تابعته /المعلومة/، إن “قرار زج جهاز مكافحة الارهاب في صدام مع قوات الحشد الشعبي أمر غير صائب وغير صحيح”.وأضاف أن “هناك […]

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