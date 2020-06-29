الطقس.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد

2020/06/29 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي حسين الاسدي، الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة في عموم مدن البلاد، ابتداء من يوم الاربعاء المقبل. وقال الأسدي في بيان إنه “رغم ارتفاع الحرارة التي نعيشها الان الا انها أقل من معدلها العام في مثل هذا الوقت من كل عام، عدا ارتفاع مؤقت وعلى فترات شهدتها البلاد سابقاً”. وتابع، “تشير التوقعات […]

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