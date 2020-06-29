أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2% مع زيادة إصابات “كورونا”

2020/06/29 | 09:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط زيادة تفشي إصابات “كورونا” في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، مما دفع بعض الدول إلى إعادة إغلاق بعض المناطق لمواجهة تفشي الفيروس الأمر الذي قد يؤثر على مستويات الطلب على الوقود.وتجاوز إجمالي إصابات فيروس “كورونا” في العالم مستوى عشرة ملايين، وسجلت البرازيل والهند أكثر من […]

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