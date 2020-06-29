التربية تستعد لإصدار قرار مهم يتعلق بطلبة الامتحان الخارجي

2020/06/29 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزمُ وزارة التربية اصدار قرار مهم يتعلق بطلبة الامتحان الخارجي خلال اليومين المقبلين، بينما اجرت تنسيقا مع وزارتي الصحة والاتصالات للتهيئة اللوجستية لاجراء امتحانات السادس الاعدادي .وقال معاون مدير عام التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تبحث من خلال اللجنة الدائمة […]

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