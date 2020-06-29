ابنة “سليماني” تتزوج بعد مقتل والدها بـ/6/ أشهر.. ترند عراقي جديد

2020/06/29 | 10:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشغل العراقيون بالسخرية والاستغراب من إعلان زواج ابنة الجنرال الإيراني قاسم سليماني من رضا هاشم صفي الدين، نجل الرجل الثاني في حزب الله اللبناني، بعد أقل من 6 أشهر على مقتل والدها.العراقيون تابعوا تطورات…

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