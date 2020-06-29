ريال مدريد يهزم اسبانيول ويبتعد في صدارة الليغا

2020/06/29 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابتعد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة […]

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