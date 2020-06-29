هكذا ساعد المواطنون الأجهزة الأمنية على كشف أكبر عملية احتيال ببيع عقار مغشوش يخص “كورونا” في صيدليات بغداد(فيديو)

2020/06/29 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، القاء القبض على مندوب احدى المذاخر الدوائية وبحوزته علاج مغشوش.وقال الجهاز في بيان تلقته “يس عراق”، “بناءً على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131) والتي تفيد بتوزيع دواء مغشوش الى الصيدليات سارع جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل لغرض التحري والمراقبة واستحصال الموافقات القانونية لتقصي […]

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