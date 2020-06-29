بعد بغداد.. ذي قار تتصدر العراق في وفيات كورونا

2020/06/29 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر طبية، الاثنين، عن ان محافظة ذي قار احتلت المرتبة الثانية بعدد وفيات كورونا من بين المحافظات العراقية منذ ظهور الوباء.ونقلت شبكة اخبار الناصرية عن المصادر ان “بغداد احتلت المرتبة الاولى بعدد تراكمي بلغ 801 متوف، وجاءت ذي قار بعدد تراكمي 169 متوف ” واشارت المصادر الى ان “هذا العدد جاء لعدة […]

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