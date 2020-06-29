عدد وفيات وإصابات الأطباء بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة

2020/06/29 | 10:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت نقابة الأطباء العراقيين، عن وفاة 13 طبيبًا أصيبوا بفيروس كورونا، منذ انتشار الوباء، وإصابة المئات منهم.

13 طبيبًا توفوا في العراق جراء إصابتهم بفيروس كورونا

قال نقيب أطباء العراق، عبد الأمير الشمري، في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "13 طبيبًا توفوا جراء إصابتهم بكورونا، فيما تم تسجيل إصابة 775 آخرين حتى الآن".

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أضاف أن "جميع الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمات للمرضى بالموارد المتاحة".

كان نقيب الأطباء، قد دعا في 28 حزيران/يونيو إلى فرض حظر شامل للتجوال، فيما حذر من انهيار الخدمات وخسائر كبيرة بالأرواح.

وقال الشمري، في بيان تابعه "ألترا عراق"، إنه "بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا وشحة المستلزمات الطبية ونقص الأوكسجين، أصبح من الضروري جدًا فرض حظر وحجر صحي شامل وتطبيق إجراءات صحية حازمة لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع متواصلة لتقليل عدد الإصابات وإمكانية استيعابها".

وحذر من أنه "بعكس ذلك علينا تقبل حصول خسائر كبيره بالأرواح واحتمال انهيار في الخدمات الصحية وما قد يتبعه من فوضى".

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