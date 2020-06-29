2020/06/29 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجائحة تنحسر في الكرخ .. أكثر من نصف الأسرّة شاغرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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