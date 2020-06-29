بغداد تستعد لتنفيذ 10 مستشفيات للحجر الصحي في الكرخ والرصافة

2020/06/29 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت النائب الفني لمحافظ بغداد، علي العيثاوي، الاثنين، تنفيذ 10 مسشتفيات سريعة سيتم تخصيصها لحجر...





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