حذر من إعادة سيناريو الحريري.. اللكاش: خياران أمام الكاظمي احدهما الاستقالة!

2020/06/29 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو مجلس النواب السابق محمد اللكاش، الاثنين، رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الى ابعاد فريقه الحالي لكونهم ساهموا بالفوضى التي يمر بها البلد من ٩ أشهر، فيما أشار إلى أن خيارين أمام الكاظمي وهي الاستقالة او الانتخابات المبكرة.وقال اللكاش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكاظمي خيارين لا ثالث لهما وهي: اما تقديم استقالته […]

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