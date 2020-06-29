نائب: المبادرات الطوعية بالناصرية احرص من الدولة على صحة مصابي “كورونا”

2020/06/29 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عمار طعمة، اليوم الاثنين الحكومة العراقية بانهاء الازمة الصحية القائمة في ذي قار وقال طعمة في بيان “نطالب رئيس الوزراء بالتدخل المباشر لإنهاء الكارثة الصحية التي تعانيها محافظة ذي قار منذ أسابيع وان يوعز لوزير الصحة بالتواجد الميداني وإلادارة من موقع ادنى لمدة أسبوع على الأقل ليقف بشكل واقعي ومباشر على الخلل والنقص […]

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