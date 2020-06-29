نائب لـ”العهد نيوز”: التقاعس الحكومي ادى الى انتشار “كورونا” بالنجف

2020/06/29 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ النجف شن النائب عن محافظة النجف الاشرف محمود الزجراوي، هجوما لاذعاً على الحكومتين المركزية والمحلية ، متهما إياهم بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة كورونا في المحافظة . وقال الزجراوي في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين إن “التقاعس الحكومي تجاه ازمة كورونا في المحافظة أدى إلى انتشار الوباء”.وأضاف أن “الحكومتين المركزية والمحلية […]

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