الجميلي: توفير الأوكسجين الطبي في جميع مؤسسات الصحة

2020/06/29 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، توفير سائل الأوكسجين الطبي في جميع مؤسساتها الصحية.

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