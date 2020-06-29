ممثل الصحة العالمية: النظام الصحي في العراق وصل إلى ذروته

2020/06/29 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاثنين، المباشرة بحملات توعوية في عشر مناطق بالعاصمة بغداد للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن النظام الصحي وصل إلى ذروته.

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