اصابة مسؤول في صحة النجف بفيروس كورونا

2020/06/29 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف عن اصابة مدير قسم الامور الفنية في الدائرة الدكتور فارس الرواف بفيروس كورونا .وباصابة الدكتور الرواف يرتفع عدد اصابات الكوادر الصحية والطبية بالمحافظة الى اكثر من ٢٠٠ اصابة .

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