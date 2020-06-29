تعرف على اسعار صرف الدولار لليوم الاثنين

2020/06/29 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي، الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية. وسجل سعر بيع الدولار في بغداد والمحافظات 123الفاً و500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 122الفاً و500 دينار مقابل كل 100 دولار. وسجل سعر صرف الدولار، أمس الاحد، انخفاضاً أمام الدينار في السوق المحلية. فقد سجل سعر بيع الدولار 124.000 […]

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