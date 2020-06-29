تشخيص كورونا خاطئ يدخل بمدرب كروي إلى المستشفى

2020/06/29 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن خورخي بيلاردو، شقيق كارلوس بيلاردو، مدرب المنتخب الأرجنتيني الفائز بمونديال 1986 لكرة القدم، أن تشخيص إصابة شقيقه في نهاية الأسبوع بفيروس كورونا المستجد، تم عن طريق الخطأ.وكتب خورخي على حسابه في “تويتر”: “شقيقي لا يعاني من شيء، المختبر (الذي أجرى الفحص) ارتكب خطأ”.وأُدخل كارلوس بيلاردو إلى المستشفى السبت بعد […]

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