مالية كردستان توضح آلية الاستقطاع من رواتب شهر شباط المتأخرة

2020/06/29 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، عن الآلية الجديدة للاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم.وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة، وموقعة من قبل وزير المالية “آوات جناب”، ان نسبة الاستقطاع لذوي الدرجات الخاصة ستكون خمسين بالمئة من الراتب، فيما ستبلغ نسبة … Readmore

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