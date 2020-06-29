نتائج مبشرة للقاح صيني مضاد لفيروس كورونا

2020/06/29 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الأحد، تحقيق نتائج واعدة خلال الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبحسب “رويترز”، قالت الشركة في منشور على منصة “ويشات” للتواصل الاجتماعي إن الاختبارات تشير إلى أنه –اللقاح- قد يكون آمنا وفعالا وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن […]

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