طوكيو تعلق على رغبة ترامب في دعوة روسيا ودول أخرى إلى قمة G7

2020/06/29 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، اليوم الاثنين، بأن طوكيو تسعى للإبقاء على الصيغة الحالية لمجموعة G7.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لسوغا في معرض رده على طلب الصحفيين التعليق على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيه إلى رغبته في دعوة روسيا، إضافة إلى الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، لحضور قمة G7 المقبلة.وقال المتحدث الياباني: […]

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