2020/06/29 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي، الاثنين، أن قرارات الحكومة المتخبطة فاقمت ازمة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، محملا إياها اتخاذ قرارات ارتجالية غير مدروسة.وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ترى وجود تقصير واضح من قبل الحكومة المركزية تجاه ازمة كورونا”، مبينا أن “هناك عدة مؤشرات سلبية على عمل الحكومة الحالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: قرارات الحكومة الارتجالية فاقمت أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: قرارات الحكومة الارتجالية فاقمت أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).