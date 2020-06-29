2020/06/29 | 10:54 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي، الاثنين، أن قرارات الحكومة المتخبطة فاقمت ازمة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، محملا إياها اتخاذ قرارات ارتجالية غير مدروسة.
وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ترى وجود تقصير واضح من قبل الحكومة المركزية تجاه ازمة كورونا”، مبينا أن “هناك عدة مؤشرات سلبية على عمل الحكومة الحالية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: قرارات الحكومة الارتجالية فاقمت أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي، الاثنين، أن قرارات الحكومة المتخبطة فاقمت ازمة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، محملا إياها اتخاذ قرارات ارتجالية غير مدروسة.
وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ترى وجود تقصير واضح من قبل الحكومة المركزية تجاه ازمة كورونا”، مبينا أن “هناك عدة مؤشرات سلبية على عمل الحكومة الحالية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: قرارات الحكومة الارتجالية فاقمت أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: قرارات الحكومة الارتجالية فاقمت أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).