الدفاع العراقية ترسل تعزيزات عسكرية الى ديالى

2020/06/29 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري في ديالى، الاثنين، موافقة وزارة الدفاع العراقية على ارسال تعزيزات عسكرية الى شمالي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة لمعالجة التردي الامني والهجمات المستمرة التي تطال عدة قرى شمالي الناحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات قتالية ستصل اطراف ناحية جلولاء قريبا لاسناد قوات الامن وتطهير عدة قرى وبساتين تخضع لهجمات داعش منذ عدة سنوات، مبينا ان القوات ستمسك اطراف جلولاء والقرى الزراعية لاعادة النشاط الزراعي وانقاذ الاف الدوانم من البساتين المعرضة للهلاك بسبب وجود بؤر داعش.

واضاف وزارة الدفاع وضعت خطة محكمة بالتنسيق مع مسؤولي ديالى والقيادات الامنية لمعالجة ملف شمالي جلولاء وانهاء الهجمات والحوادث الارهابية التي تستهدف القرى الزراعية والقطعات الامنية بشكل مستمر.

يذكر ان مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.

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