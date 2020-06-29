2020/06/29 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له، الاثنين، على تويتر، إن تم إبلاغه من قبل الاستخبارات الأمريكية، أن ما تداولته صحف ووسائل إعلامية أمريكية، حول تقديم روسيا مكافآت مالية لمسلحين من حركة طالبان الأفغانية لقتل الجنود الأمريكيين “ليس له … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينفي صحة تقارير “المكافآت الروسية”: خدعة جديدة “ليس لها مصداقية”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينفي صحة تقارير “المكافآت الروسية”: خدعة جديدة “ليس لها مصداقية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).