المالكي يطالب الكاظمي بالتحرك سريعاً لتوفير العلاج من وباء كورونا وحماية الكوادر الطبية

2020/06/29 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى التحرك سريعاً لتوفير العلاج من وباء كورونا.وقال المالكي في بيان إن “ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في العراق جراء تفشي وباء كورونا يستدعي من الحكومة وأجهزتها المختصة … Readmore

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