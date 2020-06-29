وزير الموارد: بدء إزالة التجاوزات عن ضفاف الأنهر بدعم قضائي

2020/06/29 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد، المباشرة بإزالة التجاوزات عن ضفاف الأنهر، لاسيما ضفاف شط العرب، فيما أشار إلى استحصال كتاب دعم من مجلس القضاء الأعلى لرفع التجاوز على الحصص المائية.وقال الوزير في تصريح اليوم الاثنين، إن “الوزارة باشرت بإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر في بغداد من منطقة الكاظمية والأعظمية لغاية الدورة”، مشيرا إلى […]

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