2020/06/29 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاثنين، المباشرة بحملات توعوية في عشر مناطق بالعاصمة بغداد للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن النظام الصحي وصل إلى ذروته.وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريح إن “المنظمة باشرت بحملات توعوية تحت شعار (صحتك أمانة) ستستهدف ما يقارب 5 ملايين نسمة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: الواقع الصحي في العراق تأزم بشكل غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: الواقع الصحي في العراق تأزم بشكل غير مسبوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).