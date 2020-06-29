2020/06/29 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توفي مدرب نادي السماوة الرياضي الأسبق، محمد علوش، في ساعات متأخرة من ليلة امس الاحد، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وقال عضو المكتب الإعلامي لنادي السماوة مرتضى الشرقي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب المصري محمد علوس والذي قاد النادي قبل ثلاث مواسم، توفي في ساعات متاخرة من ليلة امس”.وأضاف ان “علوش توفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب السماوة الأسبق محمد علوش متأثرا باصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب السماوة الأسبق محمد علوش متأثرا باصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).