الصحة العالمية: العراق بالمرحلة ماقبل الاخيرة قبل تحول كورونا لوباء في البلاد

2020/06/29 | 11:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق، الاثنين، ان النظام الصحي وصل إلى ذروته، فيما اشارت الى ان العراق في المرحلة ماقبل الاخيرة من تحول فيروس كورونا الى وباء في البلاد.وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريح للقناة الرسمية، إن "المنظمة باشرت بحملات توعوية تحت شعار (صحتك أمانة) ستستهدف ما يقارب 5 ملايين نسمة في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد".وأضاف، أن "الحملات التوعوية شملت المناطق الأكثر وباء في بغداد وهي مناطق مدينة الصدر والشعب والزعفرانية والبلديات وبغداد الجديدة في جانب الرصافة، أما جانب الكرخ فشملت مناطق الحرية والعامرية والدورة والشعلة". وأشار إلى "مشاركة 250 متطوعا في الحملة وبالتعاون مع المنظمات المدنية غير الحكومية"، مؤكدا أن "نجاح الحملات التوعوية في نشر الوعي الصحي سيمكن من تقليل الإصابات في هذه المناطق التي تشكل 60 % من حجم الإصابات اليومية في بغداد".وأوضح أن "الواقع الصحي في العراق تأزم بشكل غير مسبوق"، موضحا، "أننا في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد ذلك سيصبح مرض فيروس كورونا وباء في البلاد، لذلك يجب أن نتخذ إجراءات شديدة على أرض الواقع للحد من انتشاره".وأكد "أهمية تضافر الجهود لمكافحة الوباء"، مبينا أن "النظام الصحي وصل إلى ذروته وعدد الحالات اليومية في المستشفيات في تزايد مستمر"، محذراً من "الوصول إلى مرحلة عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى".ولفت إلى "تقديم 6 مقترحات، بداية من إدارة الأزمة ومرورا بكيفية مكافحة الوباء، إضافة إلى السيطرة على الحدود، ثم الشراء السريع للمواد التي نحتاجها مثل الأوكسجين وغيرها من المستلزمات الصحية، فضلا عن التعاون ما بين الوزارات المختلفة مثل وزارة التعليم والصحة بخصوص الاختبارات".واشار إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري سنستورد كميات من الأوكسجين من الإمارات، الأمر الذي سيحل المشاكل في بعض المناطق".

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