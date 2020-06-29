محافظ النجف يطالب بدفن جثث ضحايا كورونا في محافظاتهم

2020/06/29 | 11:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةطالب محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، بدفن جثث ضحايا فيروس كورونا في محافظاتهم وليس في مقبرة وادي السلام الجديدة.وقال الياسري بحسب الوكالة الرسمية، إن "أهم الأسباب التي تقف وراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو فتح حدود المحافظة والسماح لجثث المصابين ومرافقيهم بالدخول لدفنهم".وأشار إلى "إصابة 160 من الكوادر الصحية من أصل 1795، وهذه نسبة كبيرة تنذر بخطر".

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