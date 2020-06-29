اصابة وكيل وصهر المرجع السيستاني بفيروس كورونا

2020/06/29 | 11:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أظهرت نتائج الفحص الطبي، لوکیل المرجع الدیني علي السيستاني، في ایران، جواد الشهرستاني، إصابته بفیروس کورونا.

وذکرت وسائل اعلام رسمية في ايران، إن صهر المرجع الديني الاعلى، علي السيستاني، ووكيله في ايران، جواد الشهرستاني، أجری الفحوص الخاصة باختبار کورونا بعد أن ظهرت علیه العلامات ...

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