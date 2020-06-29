سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 29 حزيران 2020

2020/06/29 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجل سعر بيع الدولار في بغداد والمحافظات: 123الفاً و500 دينار مقابل كل 100 دولار.وسجل سعر الشراء 122الفاً و500 دينار مقابل كل 100 دولار.

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