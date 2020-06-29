بعد الفيتامين المغشوش.. الاستخبارات العراقية تقبض على شخصين يعملان على احتكار أجهزة طبية وبيعها بأسعار مرتفعة(صورة)

2020/06/29 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم باحتكار جهاز منظم الأوكسجين وآخر يبيع أسطوانة الأوكسجين بأسعار مرتفعة وسط بغداد، مشيرة الى أن المتهمني “استغلا” الوضع الصحي في البلد.وقالت الوكالة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “استنادا لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات في […]

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