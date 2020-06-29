ديالى تعلن ضبط واتلاف اكبر شحنة لـ” البيض الفاسد” خلال 2020

2020/06/29 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن ضبط واتلاف اكبر شحنة للبيض الفاسد كانت في طريقها لاسواق المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/المعلومة/،ان” مفارز الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى نجحت من ضبط شحنة بيض فاسدة كانت في طريقها للتسويق في عدة اسواق ببعقوبة وبقية الاقضية تم 450 كارتون”.[…]

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