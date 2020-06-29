صحة الكرخ عن حالات الشفاء من فيروس كورونا: نصف الأسرّة فارغة

2020/06/29 | 11:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، زيادة عدد المتشافين المصابين بفيروس كورونا في دائرته لليوم الثاني على التوالي.

قال الحجامي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الدائرة تسجل لليوم الثاني على التوالي، انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات تقابله زيادة كبيرة في عدد المتشافين وأكثر من نصف عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا شاغرة في دائرتنا".

أضاف البيان :"عسىٰ أن تكون هذه بداية للطف الله بنا".

وسجلت الكرخ في الموقف الوبائي ليوم 28 حزيران/يونيو 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كانت حالات الشفاء 280.

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