وزير الصحة الأميركي: النافذة اغلقت أمام الولايات المتحدة للسيطرة على كورونا

2020/06/29 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة والخدمات الانسانية الامريكي اليكس عازار، من ان النافذة قد اغلقت امام الولايات المتحدة للسيطرة على وباء كورونا ،حيث تتزايد الحالات المؤكدة في غالبية البلاد وتتعامل بعض الولايات مع أعداد قياسية من المصابين في المستشفيات.ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير، عن عازار قوله إن “الأمور مختلفة للغاية عما كانت عليه قبل شهرين […]

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