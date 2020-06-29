مايكروسوفت تقدم جهاز Surface Duo قريباً بتجربة سلسة وسريعة في تعدد المهام

2020/06/29 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة Microsoft لإطلاق جهاز Surface Duo المميز بالشاشة المزدوجة قريباً، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي بالتعاون مع جوجل لتحسين آداء نظام الأندوريد ليتوافق بكفاءة مع الشاشة المزدوجة، حيث تشير التوقعات إلى خطط مايكروسوفت لتحديث النظام إلى Android 11 عقب إطلاق الجهاز للأسواق ببضعة أشهر ويتميز جهاز Surface Duo بشاشة مزدوجة تنقسم إلى شاشتين […]

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