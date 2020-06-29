الصحة النيابية تصدر بياناً بشأن تفشي كورونا: نعجز عن لقاء الكاظمي

2020/06/29 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

لازالت ازمة انتشار الوباء في اتساع من دون وجود ردود افعال ورؤىً ناهضة واستراتيجية علمية واضحة من قبل الحكومة ،

و لازالت لجنة الصحة والبيئة النيابية ( وهي الجهة الرقابية المختصة ) لا تُشرَك في عملية صنع القرار في مجال اختصاصها وعملها الى حدِ عجزها عن تحقيق لقاء دعت اليه مراراً مع السيد رئيس الوزراء ومن دون نتيجة مع شديد الاسف ...

اننا في لجنة الصحة والبيئة النيابية نؤشر على الحكومة عدم ايلائها الازمة الصحية الخانقة التي يمر بها شعبنا الصابر الاهتمام المناسب والاولوية المتقدمة في سُلَّم اولوياتها وعدم قيامها وتقصيرها بتحشيد كل امكانياتها الحكومية بوزاراتها المختلفة لمواجهة هذا الوباء القاتل لابناء شعبنا الغالي

ونؤكد ان الحال في مواجهة هذا الوباء اذا استمر كما هو الان فلن يكون بوسع احد دفعِ اثاره على حاضر البلاد ومستقبله وستتحمل الحكومة مسؤوليتها امام الشعب وامام التاريخ ..

يتبع .



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