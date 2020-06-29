توقعات الأنواء الجوية: طقس حار ومشمس وارتفاع درجات الحرارة الى 46 في الجنوب

2020/06/29 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (29 حزيران 2020)، حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم، مبينة أن الطقس حار ومشمس.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم الإثنين، سيكون مشمس وحار ، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المناطق الثلاث الوسطى والشمالية والجنوبية".

وأضافت ان "درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستصل إلى 44 درجة مئوية".

واشارت إلى ان "الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الثلاث".

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وقال محمد

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